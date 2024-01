Hiába a rendszeres szemétszállítás, a patak partja így is megtelt hulladékkal

A rendszeres szemételhordás ellenére ismét felbecsülhetetlen mennyiségű háztartási és építkezési hulladék gyülemlett fel a Nagybacont átszelő Barót-patak medrében. Bár az elmúlt években többször fordultak hozzájuk ilyen jellegű panasszal, a polgármester szerint a község így is páratlanul tiszta, és az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy ez így is maradjon.

Kötelességük is volt, miután január 19-én a Kovászna Megyei Környezetőrség kiszállt a helyszínre, és megállapította, hogy a patak mentén temérdek textil-, papír- karton- és műanyaghulladék, háztartási és építési szemét terül szét.

Gumiabroncsok is „díszítik” a patakmedret

Elmondta azt is, hogy a köztisztaságért felelős TEGA Rt. mindegyik településről, így Nagybaconból is rendszeresen elszállítja a szemetet, valamint minden hét hétfőjén és keddjén szemétszedési akciót is szerveznek 20-30 személlyel. „Az, hogy imitt-amott az emberek eldobják a szemetet, mindenhol megtörténik” – fogalmazott Simon András, aki szerint