Koronavírus-fertőzésben vesztette életét egy Maros megyei férfi

Maros megyei volt a koronavírus-fertőzés következtében elhunyt 82. romániai áldozat – jelentette be kedd este a Stratégiai Kommunikációs Csoport.

• Fotó: Haáz Vince

A 70 éves férfit kedd reggel utalták be a marosvásárhelyi sürgősségi kórházba, majd átszállították a fertőző betegségek klinikájára, ahol a koronavírus-gyanús betegeket kezelik. Délben az állapota rosszabbra fordult, ezt követően életét vesztette.

Az áldozatnak a marosvásárhelyi orvosi egyetemen elvégzett koronavírus-tesztje pozitív lett. Bár a Stratégiai Kommunikációs Csoport még nem közölte az elhunyt lakóhelyét, azt elárulták, hogy abban a negyedben, ahol az áldozat is lakott, még egy másik koronavírusos esetet is azonosítottak. Az epidemiológiai felmérést még nem fejezték be, így nem tudni, hogy a 70 éves férfi az elmúlt időszakban hány személlyel lépett kapcsolatba.