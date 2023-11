Hétszáz új tömbházlakás, szálloda a Víkendtelep szomszédságában

a gyárnak most is háromszáznál több alkalmazottja van, és Szászrégenbe költöztetik a termelést.

Azt is elmondta, hogy a jelenlegi meghallgatás csak a műemlékvédelmi bizottság kérésére történik, hiszen az ő engedélyük még nincs meg, és lesz majd egy másik közmeghallgatás is, miután minden engedélyt megszereznek. Azt is többször elmondta, hogy a bemutatott tervek nem véglegesek, változhatnak, és azt végképp nem tudja, hogy mikor valósulnak meg.

Mi áll a tervekben?

Az azonban bizonyos, hogy a két fontos lakónegyed, a volt November 7. és a Kárpátok sétánya között levő tízhektáros ipari terület rendeltetése megváltozik. A gyár- és raktárépületeket lebontják, a jelenleg kihasználatlan ingatlanokkal együtt. Mint Iszlai Tamás elmondta, a területet három részre osztanák fel:

egyiken egy nagybani üzletlánc épülne;

a másikon tömbházak lesznek, földszintjeiken üzletekkel;

illetve lesz egy rész, a Víkendtelepre néző, ahol szálloda épül.

Ami a tömbházakat illeti, ezekből lesz 7 és 16 emeletes is, amennyiben a jelenlegi tervek szerint valósulnak majd meg. Összesen mintegy hétszáz tömbházlakás készülhet ott el, de lesznek földalatti és földfelszíni parkolók is. Kiszélesítenék a Csónakos utcát, a jelenlegi ipari terület belsejében is kialakítanának egy új utcát, de lenne játszótér és egy kis tavacska is.