Hétszáz résztvevőt várnak az ifjúsági találkozóra

A korábban regisztrált több száz fiatal mellett még kedden is lehet a helyszínen jelentkezni a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóra (CSIT).

A helyszín idén is a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent István Kollégiuma és a hozzátartozó Mária-kert • Fotó: Péter Beáta

Kedden kezdődik a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó (CSIT), a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye legnagyobb ifjúsági rendezvénye. A szervezők a CSIT-re az előzetes jelentkezések alapján

mintegy hétszáz résztvevőt várnak,

de a nyitónapon még van lehetőség a helyszínen is jelentkezni – írja a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben a CSIT médiacsapata.

HIRDETÉS

Azt is közlik, hogy az ifjúsági találkozó célja a fiatalokat segíteni abban, hogy megtapasztalják Isten szeretetét, irgalmát. Továbbá hitükben is erősíteni szeretnék a résztvevőket, hogy hazatérve közösségre találjanak, ismerjék fel hivatásukat, feladatukat, és a társadalomban is vallják meg hitüket.

Mint tájékoztatnak, a 14 és 30 év közötti fiatalokat megszólító rendezvényt idén is a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent István Kollégiumában és a hozzátartozó Mária-kertben tartják a Táruljatok fel örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya! (Zsolt 24,7) mottóval.

Az ötnapos rendezvényen délelőttönként három csoportban lélekindító előadások, majd kiscsoportos beszélgetések lesznek: előbbieket a 14–16 éveseknek Majoros Tibor akolitus (szolgálati fokozat az egyházban), a 17-19 éves korosztály számára Gergely Panna, a marosvásárhelyi Magvető Közösség tagja, a 20 év fölöttieknek pedig Borota Gábor pszichológus tartja.

A beszélgetős műhelyekben többek között szó lesz a párkapcsolatokról, házasságról és a papi hivatásról. Az idei találkozó csúcspontja is a csütörtöki szentségimádás lesz. A részletes program elérhető a csit.fif.ma honlapon.