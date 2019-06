Hétfőtől újra lehet horgászni a síkvizeken

Hétfőtől országos szinten megszűnik a síkvizekre vonatkozó hatvannapos horgászati tilalom, így sokan ismét hódolhatnak ebbéli hobbijuknak. A Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület halőrei az elmúlt évekhez viszonyítva több problémával szembesültek az elmúlt időszakban, hiszen voltak, akik nem tartották be a korlátozást.

Horgászható szakasz a Nagy-Küküllőn • Fotó: Barabás Ákos

A halak ívási időszaka miatt tiltják le állami szinten hatvan napra a horgászatot a síkvizeken, ez a korlátozás jár le hétfőn – fejtette ki lapunknak Gothárd Ferenc Alpár, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület halőre.

A megszokottnál több szabálysértést tapasztaltak a halőrök az ügykezelésük alá tartozó vizeken az elmúlt hatvan napban, ami számokban azt jelenti, hogy

közel húsz bírságot kellett kiszabniuk illegális horgászatért. 600–1000 lejig terjedő büntetésről van szó,

amihez még a horgászengedély bizonyos ideig történő visszavonása is társul. A tetten ért személyek között ráadásul olyanok is voltak, akik méreten aluli halakat fogtak ki, és engedélyekkel sem rendelkeztek, ami további pénzbüntetést von maga után.

A szakember hangsúlyozta, többségében nem a helyi horgászokkal voltak gondok, hanem azokkal, akik máshonnan érkeztek. Ennek oka az elehet, hogy több olyan régió is van az országban, ahol nem ennyire szigorúak az ellenőrzések, mint nálunk, és nem igyekeznek ennyire betartatni a szabályozást, emiatt pedig az emberekben sem tudatosul az tiltás – véli Gothárd. Arra is kitért, hogy ők maguk állandó jelleggel ellenőrzik a folyó- és patakpartokat, hetente két alkalommal pedig a csendőrök is társulnak hozzájuk.

Amikor nem tilos a horgászat, akkor a méreten aluli halak kifogása jelenti a legnagyobb gondot

– mesélte Gothárd Ferenc Alpár. Ez nagy probléma a halak szaporodása szempontjából, hiszen a kifogható méreteket úgy határozták meg minden faj esetében, hogy az egyed legalább egyszer ívjon, mielőtt horogra akad, tehát legyenek utódai.