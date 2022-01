Hétfőtől személyesen is lehet törleszteni az adókat és illetékeket

Hétfőtől mindenhol újra személyesen is törleszteni lehet az idei évi adókat és illetékeket. A polgármesteri hivatalokkal szembeni kötelezettségek általában az infláció mértékével, azaz 2,6 százalékkal nőttek, de van, ahol másféle változás is történt.

Online, de személyesen is lehet törleszteni az állammal szembeni kötelezettségeket • Fotó: Magyari Hunor

Az általunk megkérdezett városokban évről évre nő azok száma, akik online, a ghiseul.ro online platform segítségével törlesztik a helyi adójukat és illetéküket. Aki ide regisztrál, az követni tudja, hogy éppen mennyi az épület-, gépkocsi- és telekadója, de azt is, ha büntetést kapott. Törleszteni egyszerűen lehet, akár több részletben is.

Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson is érvényes, hogy akik március 31-ig kifizetik a teljes évi adójukat, 10 százalékos kedvezményben részesülnek.

HIRDETÉS

Változások vannak

Marosvásárhelyen pár hónapja nemcsak a ghiseul.ro felületen, hanem a városszerte kihelyezett úgynevezett selfpay automaták segítségével is lehet adót és illetéket fizetni. Jó tudni, hogy a városháza épületében is van egy ilyen terminál, de több nagyobb üzletben is megtalálhatóak ezek. Igénybe vételükkel plusz költség nélkül lehet átutalni a városháza számlájára az adókat és illetékeket, sorban állás és mindenféle előzetes programálás nélkül. Mint Rigmányi Esztertől, a városháza sajtószóvivőjétől megtudtuk, hétfőtől

a polgármesteri hivatalban levő adóügyhöz és a Tudor lakótelepen, a Gyémánt park közelében levő adóügyi pénztárhoz sem kell előzetes időpontkérés, de mindkét helyre csak zöldigazolvánnyal rendelkezők léphetnek be.

A pénztárak programja: délelőttönként 8 és 12 óra között, délutánonként pedig hétfőn és szerdán 12 óra 30 perc és 14 óra 30 perc között, kedden és csütörtökön 12.30 és 16 óra között, pénteken 12.30 és 14 óra között. Ami az idei újdonságokat illeti, jó hír, hogy

idén már nem kell az évi kétszeri nagytakarításra családonként 50 lejt fizetni.

De a szemétilleték megnövekedett, nemcsak Marosvásárhelyen, hanem megyeszerte, így

a háztartási hulladék összegyűjtéséért és elszállításáért és immár január 17-től a szelektíven gyűjtött szemét begyűjtéséért is személyenként, havonta 14,93 lejt kell fizetni az eddigi 11,87 lej helyett.

Továbbra is érvényes, hogy a három vagy ennél több gyermekes családok csak két gyermek után kell ezt az illetékes törlesszék. Újdonság, hogy idéntől a marosvásárhelyiek az üresen álló, bérbe nem adott lakás esetében nem kell egy személy után szemétilletéket törlesszenek. De fontos tudnivaló, hogy csak egyetlen üres lakás esetében érvényes ez, ha valakinek több ilyen lakása van, akkor azok esetében fizetnie kell a szemétilletéket.

Akik tavaly benyújtották a szemétilletékre vonatkozó nyilatkozatokat, azok idén nem kell ezt megismételjék, amennyiben változás nem történt a lakásban élő személyek számát illetően.

Rigmányi Eszter elmondta, továbbra is érvényben van az a tanácsi határozat, amelynek értelmében eltörlik a büntetőkamatot azon adófizetők esetében, akik ezt igényelik; a kéréseket január 31-ig lehet benyújtani és a büntetőkamat eltörlésének feltétele, hogy az érintettek törlesszék az elmaradt adókat és illetékeket.