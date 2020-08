Hétfőtől ismét fizetni kell a parkolásért Sepsiszentgyörgyön

Lekerülnek a fizetéses parkolás felfüggesztéséről tájékoztató lapok az automatákról • Fotó: Pinti Attila

Az intézkedés betartását a megyei rendőrség a helyi rendőrséggel együttműködésben felügyeli – utóbbi egyébként ideiglenesen továbbra is a belügyminisztérium alárendeltségébe tartozik. Sepsiszentgyörgyön a szükségállapot bevezetésekor felfüggesztették a fizetéses parkolást, majd meghosszabbították a készenléti állapot idejére is, hiszen azelőtt a helyi rendőrség ellenőrizte a fizetéses parkolás szabályainak betartását, ám a testület a belügyminisztérium alárendeltségébe került. Most sikerült kompromisszumos megoldást találni, így az állami és a továbbra is belügyminisztériumhoz tartozó helyi rendőrség ellenőrzi, hogy a gépkocsivezetők befizették-e a parkolási díjat.

A városvezetés hangsúlyozza, hogy a fizetéses parkolás célja a köztereken való leállás szabályozása. Amióta a fizetési kötelezettség megszűnt, nehezebben lehetett parkolóhelyet találni a városban, kaotikus helyzet alakult ki, a gépjárművezetők a kerékpársávokra, illetve a járdákra is folyamatosan felparkoltak.