Hét új koronavírus-fertőzés, tizenhat gyógyult Háromszéken

A Kovászna megyei prefektúra csütörtöki tájékoztatása szerint 143 fertőzött van intézményes karanténban, további 399 esetben rendelték el a lakhelyi elkülönítést. A fertőzöttek száma csökken, ám a hatóságok továbbra is sok bírságot rónak ki a korlátozások be nem tartása miatt. Huszonnégy óra alatt 54 személy kapott pénzbírságot vagy figyelmeztetést, mert nem viselt védőmaszkot, a pénzbírságok értéke 9250 lej. Négy személyt összesen 1500 lejre bírságoltak, mert nem tartották be az éjszakai kijárási tilalmat.

Kovászna megyében csütörtökön 0,86 ezrelék volt a 14 napra számolt fertőzöttségi mutató, az elmúlt napokban folyamatosan csökken. Hat településen – Árkoson, Bitán, Barátoson, Hilibben, Kézdimartonoson, Sepsiszentkirályon – az incidencia meghaladja a 3 ezreléket. Tizenkilenc településen 1,5–3 ezrelék között van a mutató, huszonhárom településen 1,5 alatt, és hetvenhét településen nem mutattak ki koronavírus-fertőzést.

A járvány kitörése óta Háromszéken 5415 koronavírus-fertőzést igazoltak, 4907 fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak, 178 koronavírus-fertőzéshez köthető haláleset történt.