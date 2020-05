Hét éve várják, hogy legyen internetjük

Pózna és kábel van, internet nincs • Fotó: Erdély Bálint Előd

Dühítőnek találja Kerekes Edit helyi lakos, hogy bár van kiépített internethálózat, az mégsem működik, így az udvarhelyszéki faluban élők csak rendkívül körülményes módon, telefonjaikat használva csatlakozhatnak a világhálóra. Tanügyi dolgozóként ezt különösen kényelmetlennek tartja, hiszen nemcsak a gyerekeknek nehéz letölteni a tanárok által biztosított tananyagot, de ő maga is órákat bíbelődik a feltöltéssel.

Még 2013-ban építették ki az internethálózatot Székelypeteken a telekommunikációs és távközlési minisztérium európai uniós pályázatának részeként, ezt azonban sohasem üzemelték be – fejtette ki lapunknak György Sándor kányádi polgármester. Rámutatott, azóta

csak düledeznek az elhelyezett póznák és szakadnak le a kábelek,

amelyekről bejelentést is tett a polgármester, ám senki nem volt hajlandó elvégezni a javításokat a tisztázatlan helyzet miatt. Az elöljáró mindemellett számtalanszor kereste írásban és telefonon is az érintett minisztériumot, ám senki nem adott információt a hálózat beüzemeléséről. Időközben a tárca honlapjáról is letörölték az elérhetőségeket, ugyanakkor a programmal kapcsolatos információk jó része is eltűnt.

A polgármester nemrég az RMDSZ vezetését kérte fel a helyzet tisztázása érdekében, reméli, hogy a politikusok nála többre jutnak. „Gondoltam, hogy a járványügyi helyzet és az online oktatás megszervezése miatt könnyebb lesz előrelépni az ügyben, de

minden próbálkozásommal falnak futottam”

– fogalmazott György Sándor.