Hét éve indult, most lezárult az ingyenes érettségifelkészítő program

Több szempontból is sikeresnek mondhatók a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) és az Orbán Balázs Intézet Egyesületének (OBIE) román nyelv és irodalomból, valamint matematikából szervezett ingyenes székelyföldi, valamint a szórványt is érintő érettségi felkészítői. A magyarországi támogatással megvalósított projekt hét éve indult, pénteken pedig értékelték az ezidő alatt elért eredményeket Székelyudvarhelyen.

Mintegy négyezer diáknak segített a hétéves program • Fotó: Veres Nándor

A számtalan sikeres érettségizőn túl abból a szempontból is sikeresnek mondható a program, hogy másoknak is tudtak jó példát mutatni, ráadásul a tapasztalatokból készült jelentéseket nemcsak Budapesten, de Bukarestben is elolvasták és értékelték – jelentette ki Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban tartott pénteki záróeseményen. Ez abból is látszik, hogy Magyarországon és Romániában is hasonló programokban gondolkodnak.