Hervai Katalin műtermében: imádkozz és dolgozz!

A Szent György Napok kulturális hetébe ágyazott tavalyi Made in Sepsi ArtBrunch program folytatásaként idén újabb alkotóműhelyekbe látogathatnak el az érdeklődők. Hétfőn Hervai Katalin grafikusművész fogadta családi otthonában, egyben műtermében a minden korosztályt képviselő vendégeket.

Mindig is templombolond voltam, bárhova mentem, kerestem a tornyot”

ha az egyház kéri, akkor műveit is odaadja, mert istenábrázolásain keresztül is szeretné a Megváltóhoz közelíteni az embereket.

Megvan az a képessége, hogy a művészi munkát akár a főzéssel felváltva is folytatni tudja, nem kell „nagy elvonulás” az alkotáshoz

A kis dolgozószobában mindenütt jelen vannak a munkái: falakon, vázlatokban vagy éppen könyvekben, melyeket ő illusztrált. A művekben pedig mindenütt jelen van Isten, a transzcendencia. A polcon szemmagasságban felirat: Ora et labora! (Imádkozz és dolgozz!) A szomszéd szobában ismert festőművész édesapa, Hervay Zoltán munkái sorakoznak a falakon.

– magyarázta. Az udvar, a virágoskert is gondos szeretetet tükröz.

„Minden lényegeset tőle tanultam meg” – nyomatékosította vendéglátónk, ideértve a szakmai tudnivalókat, de a biciklizést, úszást és hasonló hasznos dolgokat is.

A művésznőt számos egykori tanítványa látogatta meg ez alkalommal, még olyanok is, akiket 40 évvel ezelőtt tanított. De jelen volt Dobolyi Tamás, a Plugor Sándor Művészeti Középiskola tanára is, aki magával hozta tanítványait. Tanáraként is ismerte Hervai Katalint, 2017-ben pedig tőle vette át a középiskola grafika tanszékének vezetését. Elismeréssel és tisztelettel szólt a művészetéről és személyiségéről egyaránt.

A héten további műterem-látogatásokra is sor kerül az Erdélyi Művészeti Központ, a Szent György Napok szervezőcsapata, a Liszt Intézet, valamint az Andrei Mureșanu Színház szervezésében: kedden a Pécsi Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Tanszékének alkotótereit, kedden Albert Levente, Éltes Barna, Miklóssy Mária és Vinczeffy László műtermét lehet meglátogatni, pénteken pedig Damokos Csaba látványtervező fogadja az érdeklődőket (előzetes regisztráció után).