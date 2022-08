Hepehupás útszakaszt javítanak ki Patakfalva határában

Folyamatosan mozog a talaj a 131-es megyei út Árvátfalva és a Kénosi-tető közötti szakaszán, ezért hepehupás részek alakultak ki több helyszínen. Ezek többségét rendbehozatta az utóbbi években Hargita Megye Tanácsa, ám jelentős gondok voltak Patakfalva határában is, az ottani rongálódás kijavítása nemrég kezdődött el.

a kivitelező megerősíti az útalapot, majd újra is aszfaltozza azt. A javítás időszakában félpályás útlezárás van érvényben, így érdemes óvatosan közlekedni.

A munkálatra egyébként táblák is figyelmeztetnek.

Bíró Barna Botond arra is kitért, hogy jelenleg a Sikaszón áthaladó 138-as megyei úton is zajlik a kigödrösödött részek javítása, így ott is érdemes óvatosan közlekedni.