Helyreállítják a „fellazult” fegyelmet Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Vargyasi Levente

Tavaly márciusban a belügyminisztérium, illetve az országos rendőrség irányítása alá kerültek a helyi rendőrök, elsősorban a járványügyi intézkedések betartását ellenőrizték, ugyanakkor továbbra is a helyi önkormányzatok finanszírozták a működésüket.

Hadnagy István újságírói kérdésre elmondta, a közbiztonság szempontjából nincsenek forró pontok, úgynevezett „no go” zónák a városban, ám vannak olyan helyszínek, ahol kéregetők, kiskorúak szólítják le, zaklatják az embereket. Antal Árpád szerint ha egy utcában szögesdrótot szerelnek a kerítésekre, az problémát jelez, ilyenek vannak az Őrkő negyed közelébe lévő utcákban.

Nemcsak a közbiztonságot erősítik, hanem ezzel párhuzamosan felzárkóztató programot is működtetnek a rászorulóknak

– mondta a polgármester.

A rögtönzött szállásokat felszámolják, a volt Euro Piac területéről már elszállítottak egy fém barakkot, amibe hajléktalanok költöztek be. A napokban az Olt folyó partján hulladékokból épített kunyhót is felszámolják. Ezt azért tartják fontosnak, mert félő, hogy ha szemet hunynak, több hasonló építmény is megjelenik. Felszámolják az egykori Euro Piac helyén a rögtönzött teherautó- és buszparkolót. Sepsiszentgyörgyön a város Brassó felőli bejáratánál lehet közterületen kamionnal parkolni, más közterület nincs erre a célra, a versenyszféra kell ezt megoldja, fizetett és őrzött parkolók kialakításával, szögezte le a polgármester.