Helyreállítanák a szentegyházi ipartörténeti kuriózumot

Többnyire különféle lapátokat és egyéb szerszámokat készítettek – mondta az alpolgármester, megjegyezve, hogy a kilencvenes években Európában egyedinek számított a még működő vashámor. Arra is kitért, hogy mára nagyon leromlott állapotba került a szebb időket megélt kovácsműhely: gyakorlatilag már csak az épület falai állnak, az eszközök és építkezési anyagok eltűntek, ugyanakkor a két évvel ezelőtti árvíz is lényeges károkat okozott.

Mindemellett turistaközpontúvá tennék a helyszín egy kisebb tárlat berendezésével, illetve a környező terület rendezésével. A végleges tervekről még jelenleg is folynak a tárgyalások. Elképzeléseik szerint már idén fognak pályázni a felújítás megterveztetése érdekében, és ha minden jól sikerül, akkor el is készíttetik a dokumentumokat – így Lőrincz. Sándor Lajos hangsúlyozta, az utak és egyéb infrastrukturális épületek fejlesztése, építése is fontos, de a helyi örökség megőrzése az, ami a felsoroltak mellett elengedhetetlen.