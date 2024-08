A közvilágítást is helyileg megtermelt energiával üzemeltetnék Korondon

A kivitelezésre több mint egymillió lejes önrészt is bevállaltak, amit kincstári hitelként kellett felvegyenek – tudta meg a Székelyhon Katona Mihály polgármestertől.

A polgármester kifejtette, hogy ennek érdekében az elmúlt napokban szerződést írt alá az Electrica Rt. áramszolgáltatóval, miszerint az ő adminisztrálásába adják át a rendszer működtetését. A tulajdonjog ugyanakkor továbbra is az önkormányzaté marad. A karbantartási munkálatokat, javításokat az áramszolgáltató vállalat fogja végezni.

Ezenkívül napelem-rendszert helyzetek még el a projekt részeként a régi polgármesteri hivatal épületén is (22kw), amely már most ellátja a helyi rendőrséget, illetve a községházát – sőt, a szükségesnél több áramot is termel.