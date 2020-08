Mi itthon nyaralunk: helyi szolgáltatókkal a helyi „turistákért”

Matricával jelzik, hogy mely szolgáltatók vesznek részt a programban • Fotó: Erdély Bálint Előd

Ezúttal a járvány által talán leginkább érintett ágazat összefogását szervezték meg, jelentette be Jakab Attila. Székelyudvarhely városmenedzsere kifejtette: a járványhelyzet nagy mértékben változtatta meg az utazási, kirándulási szokásokat.

A Rega Régiókutató Egyesület által végzett, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal által megrendelt gazdasági felmérés újabb folyamodványaként jött létre a Mi itthon nyaralunk program. Az átfogó kutatás célja az volt, hogy felmérjék a járvány okozta gazdasági válság következményeit a helyi vállalkozók körében. Az eredményeket felhasználva a városvezetés a civil szférával közösen konkrét gazdaságsegítő programokat indított el: adókedvezményeket fogadott el a helyi önkormányzati képviselő-testület, a Hargita Business Center és a U-Hub közösség a digitalizációban segíti a helyi cégeket, illetve készül egy átfogó gazdasági stratégia is.

A program – amelybe a helyi szolgáltatókat, utazási irodákat, a vállalkozói szervezeteket, a Tourinfo irodát és a kulturális intézményeket is bevonták – legfőbb célja bemutatni az udvarhelyieknek, udvarhelyszékieknek az itthoni lehetőségeket, illetve összekapcsolni az ágazatban dolgozókat. Erre jó példa a Mini Erdély Parkot létrehozó Fazakas Szabolcs és csapata, akik ingyenes belépést biztosítanak a szejkefürdői létesítménybe minden olyan látogatónak, aki a térségbeli vendéglátóipari egységből aznapi számlával érkezik.

A program első napjaiban népszerűsítő kampány zajlik, a kezdeményezésnek saját Facebook-oldala van, illetve a bekapcsolódó szolgáltatók megkülönböztető, logóval ellátott jelzést is kapnak. A bekapcsolódók köre egyre bővül,

az elmúlt napokban mintegy negyven vállalkozó jelezte, hogy részt vesz a kezdeményezésben.

A kínálat bő, tudtuk meg, vannak éttermek, szálláshelyek, sportolási lehetőséget biztosító vállalkozások, sőt, még virágbolt is. Mindezzel egy időben játékot is indít a polgármesteri hivatal: a Gyűjts élményt itthon! felhívás online verziójában a Facebook-oldalra kell az előbbi hashtaggel feltölteni a megélt élményekről készült fotókat, illetve a részt vevő szolgáltatóknál kért matricákat lehet beragasztani az erre a célra kinyomtatott szelvényre. Minden öt élmény után jelképes ajándék jár, illetve szeptemberben értékesebb ajándékokat is kisorsolnak az élményvadász itthon nyaralók között.