Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen

Közösségi összefogással újult meg 2019-ben a szárhegyi Csengettyű utca és a fő út találkozásánál az a harangláb, amiről az utca is a nevét kapta. Már akkor tervezték, hogy

a falu Ditróhoz közelebb eső részén, az Énkány utcában álló hasonló építményt is feljavítják, de ez a munka a járvány miatt tolódott, most azonban közeledni látszik a megvalósítás.

húsvétkor bemutatják a Laji bá, avagy Nyüszkölés a feredőn s a nagy víz martyán című darabot, amelynek a bevételét is ide szánják, de egyben ezzel akarják felhívni mindenki figyelmét a csengettyű sorsára, a javítás fontosságára.

„Ez minden tekintetben egy igazi szárhegyi előadás lesz, hiszen az író Színi Lajos itt volt orvos, az ő művét szintén egy falubeli, Ferencz Attila dolgozta át színpadra, és természetesen helyi emberek fognak benne szerepelni” – mondta el Gál-Pál László, kezdeményező. Hozzátette, maga is meglepődött, hogy sikerült összetoborozni a megfelelő létszámot, hiszen a darabnak a főszereplők mellett sok mellékszereplője is van, de akiket megszólítottak, azonnal igent mondtak, a próbák jó hangulatban folynak, és

most viszont 18 évestől 50 évesig minden korosztály lelkesen vesz részt ebben, a főszereplők között többen is vannak olyanok, akik 1998-ban is játszottak a darabban.