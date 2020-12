Helyi rendőrség, átszervezések, beruházások – ezek az új polgármester tervei Székelykeresztúron

Koncz Hunor János januártól elkezdi a hivatali munka átszervezését • Fotó: Beliczay László

Noha nem zárult le teljesen a polgármesteri hivatal működésének áttekintése, már most kiderült, hogy több osztályon is szükség lesz átszervezésekre, ami azért fontos, hogy mindenki azon a szakterületen dolgozhasson, amelyen a legjobban hasznosíthatja tudását – fejtette ki lapunknak Koncz, aki hangsúlyozta, nem elbocsátásokban gondolkodik. Az átalakításokat már januártól elkezdené.

Mindemellett arra is kitért, hogy van olyan munkatársuk, akivel még nem találkozott, hiszen hivatalba lépése óta szabadságon van – ezt egyébként jelzésnek tekinti. Az új polgármestertől azt is megtudtuk, hogy

Székelykeresztúron három helyi rendőri állás lehetőségét teremtette meg korábban a városvezetés, így azt szeretné, ha mielőbb betöltenék a ezeket a tisztségeket.

Szerinte ugyanis nagy szükség van az egység beüzemelésére a parkolási gondok, a szemetelés és egyéb problémák megoldása érdekében. A helyi rendőrök nagy segítséget nyújthatnának az államiaknak.

Ami folyamatban van

Az új polgármester a hivatal által kezdeményezett projekteket is átnézte, ezek közül néhány csak tervek szintjén létezik, de vannak olyanok is, amelyek előrehaladottabb állapotúak. Folytatódik például az ifjúsági lakások megépítése – decemberben befedik az épületet –, ahogyan a szociális lakásoké is. Egy-két hónapon belül elkészül a kisvágóhíd, és a Dávid Ferenc lakótelepen is zajlik az útmodernizálás, illetve a parkolók kialakítása. Utóbbi esetben tapasztaltak hibákat, de ezek kijavításáról már egyeztettek a kivitelezővel. Mindemellett a Zeyk Domokos Technológiai Szakközépiskola felújítását is megvalósítják, amelyért sikeresen pályázott a korábbi városvezetés.

Pályázni szeretnének

Koncz Hunor János arról is beszélt, hogy némileg módosítani szeretnék a város fejlesztési stratégiáját, hogy az illeszkedjen az új városvezetés elképzeléseihez.

Az egyik legfontosabb terve például a közvilágítás fejlesztése. Zöld energiára térnének át, hiszen így jelentős pénzt spórolhat meg a város.

Hasonlóan lényeges a hivatali szolgáltatások és munka digitalizációja: ez jelenleg 12 százalékos arányban van megvalósítva, ami kevesebb, mint fele az országos átlagnak. Arra is kitért, hogy wellnessfürdőt alakítanának ki Sóskúton, amire már léteznek tervek, ám mintegy négymillió euróra lenne szükség a kivitelezéshez. A nagyobb megvalósításaik érdekében természetesen európai uniós forrásokért pályáznak.

Fontosabb feladatok

A polgármester már egyeztetett a szemételszállító vállalattal a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabb népszerűsítése érdekében, ugyanakkor a tározókat el szeretnék keríteni, hogy se a guberálók, se az állatok ne férhessenek azokhoz. Utóbbi érdekében már kértek is árajánlatokat. A korábbi városvezetés nem építette bele a szemétdíjba a szolgáltatóra két éve kirótt jelentős mértékű illetéket, így ezen hálátlan feladat a mostani városvezetésre fog hárulni. A felsoroltak mellett Székelykeresztúr új általános területrendezési tervének (PUG) elkészítésén is dolgozni szeretnének, ennek összeállításához több évre lesz szükség. A korábbi PUG-ot már négy éve hosszabbítja az önkormányzat.