Helyi előadók és fellépők a hétvégi Marosvásárhelyi Napokon

A városnapok hangulatát a különböző koncertek is meghatározzák, ezúttal nem külföldi fellépők, hanem helyi előadóművészek lépnek színpadra. Klasszikus zene, néptánc, pop- és rockzene is szerepel a programban, a szervezők a gyerekekre is gondolva, gyerekrendezvényekkel is várják a családokat. Nem fog hiányozni ugyanakkor a színház, bábszínház sem a városnapok programkínálatából, ahogy a kiállítások, filmvetítések sem. A részletes program a városháza honlapján olvasható