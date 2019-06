Házhoz jön a (Víg)színház

Nemcsak a város, a térség is hasznot húz a jó testvéri kapcsolatból • Fotó: Kovács Eszter

Székelyudvarhely önkormányzata 2016 novemberében kötött testvérvárosi szerződést Budapest Főváros Önkormányzatával, a kapcsolat azonban nemcsak a városra, hanem az egész vidékre vonatkozik – hangsúlyozta Orbán Árpád. Székelyudvarhely alpolgármestere kifejtette: az együttműködés nemcsak a gazdasági területre korlátozódik, hanem a kultúrára is kiterjed.

Az együttműködés révén Nagy Pál, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház igazgatója vette fel a kapcsolatot az anyaországi illetékesekkel. Az udvarhelyi intézmény azonban sok éve jó kapcsolatot ápol a Csíki Játékszínnel és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházzal is, ezen projektbe is bevonták a másik két Hargita megyei intézményt is – elevenítette fel Nagy Pál. A felkínált repertoárból egyhangúlag választott a székelyföldi grémium: a teátrum tehát a Márai Sándor Hallgatni akartam (rendező: Marton László) és Vecsei H. Miklós Kinek az ég alatt már senkije sincsen (rendező: ifj. Vidnyánszky Attila) című előadásokkal érkezik a három Hargita megyei városba. Megtudtuk, hogy a kiválasztott előadások között szerepelt a számos neves színművészt felvonultató Molnár Ferenc A testőr (rendező: Valló Péter) című előadás is, ezt azonban nem tették lehetővé a technikai akadályok, mivel például az udvarhelyi színház elektromosáram-hálózata nem bírta volna meg a produkciót.

Amint azt Kányádi Szilárd, a Csíki Játékszín igazgatója kifejtette, a Hallgatni akartam című monodráma előadóját, Hegedűs D. Géza színművészt már ismerheti a színházbarát közönség, de Márai Sándort sem kell bemutatni a nagyérdeműnek. Egyébként a Márai műve alapján készült előadás különlegessége, hogy a szerző első, emigrációban írt, befejezett műve. A Kinek az ég alatt már senkije sincsen Arany János életszakaszait eleveníti fel, a rendező ifj. Vidnyánszky Attila neve pedig ugyancsak ismert a színház iránt érdeklődő közönség körében.

„Házhoz, illetve a megyéhez jön a színház” – jegyezte meg Kányádi Szilárd. Megtudtuk egyébként azt is, hogy a Vígszínház az Európai Színházi Unió egyetlen magyarországi képviselője. „A kezdeményezést csak üdvözölni lehet, ilyen jellegű megmozdulásra még nem volt példa” – fogalmazott a csíki teátrum vezetője.

A székelyudvarhelyi, a csíkszeredai és a gyergyószentmiklósi színházak között több évtizedre visszanyúló a szakmai kapcsolat – magyarázta Albu István. A Figura Stúdió Színház igazgatója hozzátette:

sokat dolgoztak azon, hogy a három Hargita megyei színház szoros és értékeket képviselő kapcsolatot hozzon létre, és ebben a tekintetben is a Vígszínház ittléte „egy bónusz”.

Nem hisz a véletlenekben, folytatta az intézményvezető, így szerinte az sem lehet véletlen, hogy két olyan produkciót láthatnak vendégül, amely szorosan kapcsolódik az irodalomhoz. „A nyelv az, ami összeköt minket, ugyanazt a magyart beszéljük, még ha kicsit másként is, mint Budapesten. A nyelv az, ami mindig meg fog nekünk maradni itt, Székelyföldön, és a nyelven át a kultúra, amitől magyarok leszünk, magyarnak érezhetjük magunkat” – magyarázta.

A Vígszínház Hargita megyei turnéja június 16-án kezdődik: Csíkszeredában június 16-án és 17-én, Székelyudvarhelyen 18-án és 19-én, Gyergyószentmiklóson pedig 20-án és 21-én lesznek láthatók a darabok, az előadások minden helyszínen, minden este 7 órakor kezdődnek. Jegyek már kaphatók mindegyik helyszínen.