Havazás és szél – ez vár ránk vasárnap reggelig

Felerősödő szélre és csapadékra figyelmeztető, első- és másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság az ország keleti és déli részére, beleértve Hargita és Kovászna megyét is. Kovászna megye délkeleti részére narancs jelzésű riasztás van érvényben.

A figyelmeztetések szerint a szombati nap folyamán is felerősödő szélre és csapadékra kell számítani ami a magasabban fekvő területeken havazás formájában csapódik le.

korábban írtuk Téliesre váltott az időjárás, nyári gumikkal ne induljon útnak! Ahogy azt a meteorológusok is jelezték, szombatra megérkezett a csapadékos időjárás, ez pedig a magasabban fekvő országrészeken, így Székelyföld egy részén is havazást eredményezett.

A lehulló csapadékmennyiség 25-35 liter lesz négyzetméterenként, ám helyenként elérheti az 50 liter/négyzetméteres mennyiséget is. A szél is felerősödik, átlagban 55-60 kilométer/órás sebességgel fújhat, a hegyekben pedig 60-80 kilométer/órát is elérheti a sebessége.

A Kovászna megye délkeleti részét és a Kárpát-Kanyar térségét érintő másodfokú (narancs jelzésű) riasztás szerint 80-110 kilométer/órás szélfúvás is lehet, havazás és hóviharok várhatóak a látótávolság pedig 50 méter alá is eshet.