Hatvanezer pedagógus kaphatja meg az oltást két hét alatt

Hargita megyében eddig a pedagógusok mindössze 19 százaléka oltatta be magát legalább az első adaggal. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Országos szinten mintegy hatvanezer pedagógus és tanügyi személyzet fejezte ki oltásigényét a tanügyminisztérium által kezdeményezett prioritási listán. Eddig 42 ezer tanügyi alkalmazottat oltottak be országszerte, ennek fele már a második oltáson is túl van – közölte Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján. Elmondása szerint az első szakaszban az általános és középiskolai, illetve az egyetemi oktatásban dolgozókat oltják be az oltóközpontokban. Hozzátette, 42 ezren már beoltatták magukat, ehhez hozzáadódik még mintegy nyolcezer olyan tanár, aki az egészségügyi szektorban is dolgozik, és akik szintén megkapták már a vakcinát, tehát

mintegy ötvenezren vannak eddig beoltva.

A tanügyminiszter szerint ha jövő héten megkapja még hatvanezer pedagógus, akkor a mintegy 200 ezer oktatásban dolgozó személy közül 110 ezren lesznek beoltva néhány héten belül.

A Víkenden és a Tudor Vladimirescu-iskolában

Maros megyében eddig 843 állami iskolában dolgozó pedagógus van beoltva legalább az első adag vakcinával, és 40 olyan pedagógus, akik magániskolában dolgoznak. A kisegítő személyzet – takarító, adminisztrátor, könyvelő stb. – közül 102 állami tanintézményben és nyolc magániskolában dolgozó alkalmazott kapta meg a vakcinát.

A marosvásárhelyi mobil oltóközpontokba kedden iratkozhattak fel azok a tanügyi alkalmazottak, akik eddig még nem voltak beprogramálva

– tájékoztatott Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes. Az 55 év alatti személyek a Víkendtelepen lévő vendégházban berendezett oltóközpontban kaphatják meg az oltást, az 55 év fölötti tanügyi alkalmazottakat pedig a Tudor Vladimirescu Általános Iskolában újonnan – kifejezetten a tanügyi alkalmazottak számára – nyílt központban oltják be – tudtuk meg a Maros megyei tanfelügyelőség képviselőjétől.

A pedagógusok közel fele regisztrált eddig

A Hargita megyei iskolák által beküldött adatok szerint 242 tanügyben dolgozó alkalmazott jelezte, hogy szeretné prioritással beoltatni magát, ebből 112 személy 55 év alatti, és 130 személy 55 év fölötti – közölte az adatokat Demeter Levente Hargita megyei főtanfelügyelő. Mint elmondta,

az AstraZeneca oltóanyaggal Balánbányán, Szentegyházán és Csíkszeredában oltják be prioritásként a pedagógusokat Hargita megyében.

„Ez azoknak lehetőség, akik beprogramáltatták már magukat, csak későbbre kaptak időpontot, és szerették volna előre hozni azt, illetve azoknak, akik egyáltalán nem kérték még az oltást, de közben meggondolták magukat” – mondta el Demeter Levente.

A február 22-én beküldött iskolai adatok szerint Hargita megyében eddig a pedagógusok 48 százaléka regisztrált az oltási platformon, 19 százalékuk oltatta be magát (legalább az első adaggal). A kisegítő személyzet 53 százaléka regisztrált, és 21 százalékuk oltatta be magát, a nem didaktikai személyzet 35 százaléka regisztrált a platformon és 10 százalékuk oltatta be magát eddig – tájékoztatott a számokról Demeter Levente főtanfelügyelő.