Hatvan Hargita megyei általános iskolában még egyetlen diák sem élt a védőoltás lehetőségével

Van olyan Hargita megyei iskola is, ahol több mint száz tanuló van már beoltva, de jóval több az olyan tanintézet – főleg általános iskola –, ahol eddig egyetlen beoltott tanuló sincsen. A Hargita megyei tanfelügyelőség kérésünkre összesítette a beoltott tanulók arányát a megyében.

A 16–19 éves korosztályból 745 diák oltatta be magát eddig Hargita megyében. Képünk illusztráció • Fotó: Jakab Mónika

Romániában június másodika óta oltják a 12–15 éves korosztályt is koronavírus elleni vakcinával, és azóta közel tízezer gyereket oltottak be országszerte – természetesen szülői engedéllyel. Legtöbb 12–15 éves Bukarestben kapott védőoltást, itt 2315 kiskamaszt oltottak be, Kolozs megyében 856 gyerek, Ilfov megyében 439, Temes megyében 433 és Iași megyében 370 gyerek élt az oltás lehetőségével – idézte a Mediafax hírügynökség Valeriu Gheorghițát, az országos oltáskampányt koordináló bizottság vezetőjét.

A legtöbb beoltott 60–69 éves

A 12–15 éves korosztálynak 1,2 százaléka van beoltva jelenleg Romániában. A 16–19 évesek valamivel nagyobb arányban éltek eddig az oltás lehetőségével, ebben a korosztályban 14,2 százalékos az oltási lefedettség országos szinten.

Korcsoportonként a koronavírus elleni vakcinával való lefedettség a 60–69 évesek körében a legmagasabb (35,4 százalék), ami abszolút értékben 885 569 embert jelent. A második helyen a 70–79 évesek állnak (33,2 százalékos átoltottság), őket követi az 50–59 éves korosztály (32,5 százalék)

– közölte Valeriu Gheorghiță a Mediafax tájékoztatása szerint.

Harminchét Hargita megyei kiskamasz

Megyékre lebontva még nem összesítették a 12–15 éves gyerekek beoltási arányait a tanfelügyelőségek, Hargita megye az egyetlen székelyföldi megye jelenleg, ahol a tanfelügyelőség számszerűsítette kérésünkre a gyerekek oltási lefedettségét.

HIRDETÉS

Bartolf Hedwig, a Hargita megyei tanfelügyelőség munkatársa közölte, jelenleg 37 olyan 12–15 éves tanulóról tudnak a megyében, akik beoltatták magukat. A 16-19 éves korosztályból 745 diák oltatta be magát eddig. „A legtöbb beoltott tanuló a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban van (108 diák). Van hatvan olyan általános iskola, amelyikben egy tanuló sincs beoltva.

A számokból is kiderül, hogy Hargita megyében inkább a középiskolás tanulók oltatták be magukat

– tájékoztatott Bartolf Hedwig.

Maros megyében eddig 1286 tizenhat és tizenkilenc év közötti tanuló kapott koronavírus elleni védőoltást, Kovászna megyében 327 tanuló kapta meg a koronavírus elleni védőoltást.