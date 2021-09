Hat év után költözhet vissza saját otthonába a Csodavilág Napközi

• Fotó: Suciu Cristian

Az intézmény biztonsági rendszere is kiépült: tűzvédelmi és riasztórendszert, illetve füstérzékelőket is szereltek.

A munkafázis a bontással kezdődött, majd az ebédlőrész megerősítésével folytatódott. Ezt követően a szerkezeti, valamint a földszint és a tetőtér építészeti munkálatai zajlottak. Megtörtént az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, villamossági munkálatokat is végeztek, a fűtésrendszer is elkészült, valamint megtörtént a mellékhelyiségek kialakítása és berendezése.

2016 óta húzódik a Csodavilág Napközi felújítása: nem ment zökkenőmentesen a beruházás, miután az eredetileg betervezett munkálatok mellett az épület strukturális megerősítésére is szükség volt. Eredetileg csak a tetőtér beépítése volt a beruházás része, de a tetőcsere után kiderült, a földszintet is újra kell építeni.

Az emeleten két csoportnak oktatótermet hoztak létre, van egy betegelkülönítő szoba, itt is gyerekeknek és oktatóknak külön-külön mellékhelyiség, módszertani szoba, öltözők és raktárak kaptak helyet. Az önkormányzat illetékesétől megtudtuk, a napokban még egy tűzoltósági engedélyt várnak, de az intézmény készen áll a gyerekek fogadására.

A Fogarassy Mihály Általános Iskolához tartozó Csodavilág Napközi csoportjait a munkálatok idejére a Pitypang Óvodaközpontba költöztették át. Több év után, a napközi munkatársai nagy örömmel fogtak neki a visszaköltözésnek.

Mindenki örvend, mert nagyon össze voltunk zsúfolva. Vártuk már, hogy visszakerüljünk a mi helyünkre: hat csoporttal, több mint 120 gyerekkel leszünk itt. Most mindenkinek megvan a saját terme, helye. Három hete költöztünk át és azóta folyamatosan bejárunk, hogy mindent átnézzünk, mindennek megtaláljuk a helyét

– fogalmazott Kovács Hajnal óvónő.

A Csodavilág Napköziotthonban a belső bútorzatot is kicserélték, ágyakat, tárolókat is kapott az intézményt. Ugyanakkor az óvónők pályáztak is, így a Magyar Kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programján keresztül új játszóteret, majd bútorzatot és kellékeket is kapott a napközi. „A napközi felújítása már zajlott, amikor benyújtottuk a pályázatot, udvari játékokra és bútorzatra. Első körben 54 ezer lej értékben a játszóteres pályázatunkat hagyták jóvá, majd egy évvel később értesítettek bennünket, hogy a bútorzat és eszköz-pályázatunk is nyert. Ennek értéke közel 90 ezer lej” – nyilatkozta Kovács Hajnal, hozzátéve, reméli a gyerekek nagy örömmel veszik tulajdonukba a játszóteret.