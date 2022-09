Hasznos pénzügyi ismeretekre tehetnek szert a csíkszeredai tanulók

2022. szeptember 29., csütörtök

Változás: ezentúl kevesebb iskolai hiányzást igazolhat a szülő

Az új tanév új szabályozást hozott az iskolai hiányzások rendszerében is: míg eddig akár öt egymás utáni napot is igazolhatott a szülő a gyerekének, addig most egy tanévben legfeljebb 40 órát hagyhat ki úgy egy diák, hogy azt a szülő igazolja.