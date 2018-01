Hasznos már iskoláskorban elsajátítani a programozás alapjait, hiszen felnőttként jól lehet keresni vele

Egyre inkább beivódik az IT, azaz az informatikai, programozói szakma fontossága a köztudatba: azon túl, hogy már a közoktatásban is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak ennek, sokan önfejlesztő módon sajátítják el a „mesterséget”.

Informatikaoktatás az egyik középiskolában. A jelenre készítik a tanulókat • Fotó: Pál Árpád

A programozást akár a 21. század írástudásának is nevezhetnénk, hiszen aki ismeri a számítógépek nyelvét, számos lehetőség közül válogathat a munkaerőpiacon. Az IT (angolul: Information Technology) szakma ráadásul térségünkben is a legdinamikusabban fejlődő ágazatok közé tartozik, amelyben a fizetések is jóval magasabbak az átlagnál, erről egyébként tavaly többször is cikkeztünk.

A közoktatásban mondhatni nemrég eszméltek rá az ágazat fontosságára, hiszen a 2017/18-as tanévtől bevezetett 5-8. osztályos kerettantervben már nem opcionális, hanem kötelező tantárgyként szerepel az informatikaóra.

Alapismeretek az iskolában

Miklós Csaba, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség munkatársa érdeklődésünkre elmondta, az új tantárgy neve informatika és számítástechnika, ezt pedig egyelőre csak az ötödik osztályokban vezették be, a következő három évben pedig lépcsőzetesen alkalmazzák a hat, hét és nyolcadik osztályokban is.

A tantárgy fele-fele arányban tartalmaz számítástechnikai és programozási ismereteket. Ötödikben természetesen alapszinten tanulják ezt az iskolások, majd hatodiktól a programozás is egyre nagyobb szerepet kap. A cél, hogy mindenik tanulónak legyen egy alaprálátása, hogy miről is szól az IT, hiszen egyre nagyobb ágazatok épülnek erre

– magyarázta Miklós Csaba. Kiemelte, a jövőben valószínűleg ennek megfelelően a középiskolákban is átalakítják a matematika-informatika osztályok tantervét. Megjegyezte, az új tanterven kívül oktatott, opcionálisan választható informatikaóra leginkább lexikális ismeretek tanítását jelenti, továbbá az iskolások többek között a szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat ismerhetik meg.