Hasznos információk a csütörtökön kezdődő Egyfesztről

Negyedszer is elrajtol az Egyfeszt csütörtökön Gyergyószentmiklóson. A felhőtlen szórakozás és minőségi időtöltés érdekében néhány dolgot mindenképpen szem előtt kell tartania a fesztivál közönségének – hívják fel a figyelmet a szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményben a szervezők.

A karszalagokat bármelyik fesztiválhelyszín bejáratánál, illetve a főtéri Turisztikai Irodánál is meg lehet vásárolni, és ugyanígy mindenhol karszalagra lehet váltani az elővételben vagy online megvásárolt jegyeket is. A fesztiválbérlet a négynapos eseménysor teljes időtartamára érvényes, míg a napijeggyel – mely szintén karszalag formában kapható – aznap reggel 9 és másnap reggel 8 óra között lehet a helyszíneken tartózkodni.

A Gyergyó-medencei lakosok kedvezményes áron vásárolhattak fesztiválbérletet, amelyeket csakis érvényes Gyergyó-medencei lakcímet igazoló dokumentum felmutatásával tudnak megtenni. Tehát nem elégséges ehhez az útlevél vagy más olyan igazolvány felmutatása, amelyben a gyergyói származási hely szerepel, de érvényes lakcímet nem igazol.

Autóbuszt biztosítanak a környező településekről

Sokan vannak, akik nem Gyergyószentmiklóson, hanem a környező településeken foglaltak szállást, rájuk és a vidéki emberekre is gondol az Egyfeszt: az esti nagykoncertekre ingyenes autóbusszal lehet bejutni Gyergyószék községeiből.

A buszok 19 órakor indulnak Gyergyóremetéről, illetve egy másik útvonalon Gyergyóalfaluból Gyergyócsomafalván át a fesztiválra.

Visszafelé éjszaka 1 órakor indulnak a buszok a Virág-negyedi buszmegállóból,

az ingyenes buszjáratok kizárólag karszalag felmutatásával használhatók, a helyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni.

Fesztiválszabályzat, részletes program és térkép is rendelkezésre áll

Az Egyfeszt szervezői azt kérik a résztvevőktől, hogy a fesztivál weboldalán megtalálható szabályzatot mindenki olvassa el figyelmesen, hogy ezzel elejét lehessen venni az esetleges kellemetlenségeknek. A honlapon emellett megtalálható a részletes program is, valamint térkép is segít itt a több mint tizenöt fesztiválhelyszín közti közlekedésben, de a parkolási lehetőségeket is jelöli. Hasznos tanács még, hogy