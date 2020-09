Használatba vehető a gyergyószentmiklósi szabadidőpark

Elkészült, szeptember 1-jétől pedig látogatni is lehet az új gyergyószentmiklósi szabadidőparkot. Nem történt ünnepélyes átadás, de mostantól bárki bejárhatja a teret, használatba veheti a játszótéri- és a fitneszeszközöket.

• Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

Kedden alapos fertőtlenítés után megnyitották a többi játszóteret is, de a járványveszélyre való tekintettel több szabályt be kell tartani: a szabadidőparkba és a játszóterekre nem léphetnek be beteg gyerekek, illetve olyan személyek, akik az elmúlt 14 napban kapcsolatba kerülhettek Covid-19-cel fertőzött személlyel.