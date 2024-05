Háromszéki motorosok százai hívták fel a figyelmet magukra

Az akciónak a napsütés is kedvezett, az egykori Bodok szálló parkolójában folyamatosan gyűltek a motorkerékpárok, a felvonulás előtti pillanatokban számuk a százat is túllépte. A bőrmellényekre varrt szimbólumokból hamar kitűnt, hogy Erdővidék, Kézdivásárhely, Kovászna és Sepsiszentgyörgy motorosai is képviseltették magukat, de Hargita megyéből is érkeztek az eseményre, miután a háromszéki társaság a pénteki csíkszéki rendezvényen tette tiszteletét.

A viszontlátás öröme erős közösségről árulkodott, a szépen előkészített vasparipák pedig vonzották az érdeklődőket, családok és kíváncsi fiatalok is kíváncsiak voltak az eseményre.

Egy úton haladnak

Egy árkosi motoros kérdésünkre elmondta, részvételével a figyelemfelkeltő akció üzenete mellett szeretne kiállni.