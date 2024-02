Háromszéken Tamás Sándor és Antal Árpád mindent visz

Az idei szuperválasztási évben zajló négy választásra való tekintettel az októberi közvélemény-kutatás rákérdezett az anyaországi, helyi és romániai hatóságokban való bizalomra, az uniós, helyi és országos haladási irány helyességére, a választásokon való részvételi hajlandóságra és természetesen a politikai szimpátiákra is.

A háromszékiek borúlátók az ország jövőjét illetően, illetve nem helyeslik azt az irányt, amerre a kormánypártok irányítják (78 százalék). A hazai vezetésben (elnökben, kormányban, parlamentben) kevesen bíznak. Leginkább a magyar kormány nyerte meg az emberek bizalmát (83 százalék), de 73 százalékuk úgy gondolja, a helyi önkormányzatok is jól végzik a munkájukat.

Sepsiszentgyörgyön (és csak itt) 200 román nemzetiségűt is bevontak a felmérésbe, így a háromszéki megyeszékhelyen a teljes lakosságra reprezentatívak az adatok. A város a megkérdezettek közel 90 százaléka szerint fejlődött – a románok többsége is így látja –, az ország haladási iránya viszont nem annyira jó.

a román lakosok részéről is remélhet 7 százaléknyi szavazatot az RMDSZ,

ami körükben azt jelenti, hogy jobban áll, mint az AUR (az átszavazás fordított irányban is működik: a magyarok 4 százaléka is román jelöltre voksolna). A felmérés szerint a románoknak csak 40 százaléka menne el szavazni a helyhatósági választásokon, de hajlandóságuk nagyban függhet attól is, ki lesz a jelölt.

Kézdivásárhelyen érzékeli a fejlődést a lakosság háromnegyede, s bár még egyenlő arányban vannak azok, akik szerint a város jó irányba halad és azok, akik ennek az ellenkezőjét gondolják, emelkedőben az előbbiek száma. Bokor Tibor polgármester megítélése javult az előző felméréshez képest, a megkérdezettek 66 százaléka elégedett vele. Ami a pártszimpátiákat illeti, az RMDSZ 80 százalékot tudhat magáénak.