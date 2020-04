Háromszéken szétosztották a magyar kormány egészségügyi adományát

• Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

„Az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók hetek óta állják a sarat, a kapott adománynak köszönhetően most biztonságosabban végezhetik munkájukat. Romániában a bürokrácia vagy éppen az anyagi fedezet hiánya miatt nehezen szerezhetőek be a szükséges védőfelszerelések, hetekbe telik, amíg megérkeznek, most viszont nincs idő várni. A megyei önkormányzat támogatásával civil és egyházi szervezetek több mint 1600 idős személyt részesítenek otthoni ellátásban. A szociális igazgatóságunk keretén belül pedig az öreg-, valamint gyerekotthonokban a nevelők és idősgondozók kéthetes váltásban biztosítják az állandó szolgálatot. Nem állhat meg az élet a védőfelszerelés hiánya miatt, viszont sok múlhat azon, ha nincs. Éppen ezért rendkívül fontos a mostani adomány” – emelte ki Tamás Sándor, a megyei önkormányzat vezetője.

Sepsiszentgyörgyön a kapott eszközöket elsősorban a háziorvosoknak, illetve az önkormányzattal együttműködő civil szervezeteknek adják.

Jólesik, hogy Magyarország Kormánya ezekben a nehéz napokban, hetekben is figyel a határon túli magyarokra. Ott is van baj, biztos vagyok benne, hogy ezekre az eszközökre ott is szükség lenne. Jóleső érzés, hogy a bajban is tudnak rajtunk segíteni, amit nagyon köszönünk

– szögezte le Antal Árpád polgármester. A szétosztott eszközöket azonnal igénybe vehetik az illetékes intézmények munkatársai.