Ingerlő és fárasztó a többségnek? A székelység akkor sem mond le az autonómiáról

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által hagyományosan az utolsó októberi vasárnapra szervezett őrtűzgyújtáson meghívottként jelen volt Vargha Ferenc, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja is, hangsúlyozva, hogy a magyar állam is támogatja a székelyeknek az önrendelkezés megszerzésére irányuló törekvéseit. Ez vasárnap este azokban a gondolatokban is kifejeződött, amelyeket Gazda Árpád, az SZNT sepsiszéki elnöke a nemrég elhunyt Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkártól idézett: