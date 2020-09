A háromszéki gazdaság súlypontja Sepsiszentgyörgyön van. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

A kamara idén is elkészítette a Kovászna megyei vezető vállalkozások rangsorát, október 1-én kerül sor a díjátadó gálára. Kovászna megyében 5848 cég van bejegyezve, ezek közül az elmúlt évre 4701 tette le a pénzügyi mérleget.

A vállalkozások összforgalma tavaly 7,2 százalékkal növekedett az egy évvel korábbihoz képest, elérte a 6,8 milliárd lejt, a nyereségük viszont 0,26 százalékkal csökkent, összesen mintegy 500 millió lej volt a tavalyi összprofit.

A magánszféra 27 426 munkahelyet tart fenn, ám már tavaly közel ezerrel csökkent a foglalkoztattak száma, az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

Édler András kifejtette, a kimutatásaikból kiderül, Háromszék gazdaságának a magját a kis- és közepes vállalkozások képezik, ők valósítják meg a forgalom 80 százalékát, foglalkoztatják az alkalmazottak szintén 80 százalékát, és ők teljesítik a profit 93 százalékát.

A legtöbb háromszéki cég a szolgáltatások terén tevékenykedik, az ágazat jelenti a megye gazdaságának 37,6 százalékát, a kereskedelem a 25,4 százalékot teszi ki, az ipar 13,2 százalékot, az építkezés 8,9 százalékot, a turizmus 5,9-et, a mezőgazdaság 5,8-at, míg a kutatás, fejlesztés és számítástechnika a 3 százalékot.

A forgalom tekintetében az ipar jár az élen, ezt követi a kereskedelem, a szolgáltatások.

A jövedelmezőség és a foglalkoztatás szempontjából is az ipar áll az élen, ám e tekintetben a szolgáltatások megelőzik a kereskedelmet. A Kovászna megyei cégek 68 százaléka városon működik, a háromszéki gazdaság súlypontja Sepsiszentgyörgyön van, a megyeszékhelyen jegyezték be a megyében működő vállalkozások felét, ezek valósítják meg a megyei összforgalom, profit és foglalkoztatás felét is.