Három újabb áldozata van a koronavírusnak Háromszéken

Képünk illusztráció • Fotó: MTI/kormany.hu/Árvai Károly

Az elhunytak közül egy 76 éves gelencei asszonyt a tüdőbeteg osztályra utaltak be, majd az intenzív-terápián kezelték, magas vérnyomás, veseelégtelenség és túlsúly is szerepelt a kórelőzményében. Egy torjai 78 éves férfit magas vérnyomással és krónikus hörghuruttal is kezelték. A harmadik, 67 éves kézdiszentléleki férfi magas vérnyomásban és agyvérzésben is szenvedett, 12 napig kezelték a kórházban, az életét nem tudták megmenteni.

A kormányhivatal továbbá arról tájékoztat, hogy az elmúlt 24 órában 17 új koronvírus-fertőzést diagnosztizáltak, 112 tesztet végeztek el.

96 fertőzött van intézményes karanténban, 265 személy lakhelyi elkülönítésben, mert fennáll náluk a koronavírus-fertőzés gyanúja. A járvány kitörése óta Háromszéken 812 személy fertőződött meg koronavírussal, azóta 616 fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak, és 23-ra emelkedett az elhunytak száma.