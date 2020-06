Három udvarhelyszéki községben is pusztított az árvíz

Felsőboldogfalva, Bögöz és Székelyderzs községekben léptek ki medrükből az esőzések miatt a patakok, de a feltelt árkok is problémát okoztak csütörtökön. A víz házakba, pincékbe és udvarokba ment be, ugyanakkor utakat és hidakat is megrongált.

Elöntött háztartások, megrongált hidak és utak jelzik a víz útját Székelyderzsben • Fotó: Beliczay László

Egy hidat szinte teljesen elsodort a megáradt patak, így négy háztartás záródott el a külvilágtól. Még az áradás után is veszélyes volt akár gyalogszerrel is használni az átkelőt. Az lezúduló víz ezenkívül számtalan pincét, és háztartást is elárasztott, kapubejárókat mosott el, valamint kövezett utakat tett járhatatlanná. A lakók arról is beszéltek a helyszínen, hogy két tehénbe is belecsapott a villám a legelőn az esőzések idején. A Székelymuzsna és Agyagfalva közötti aszfaltozott szakaszon is keletkezett kár, az útpadkát mosta el a lezúduló eső.