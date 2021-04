Három megye harminc települését érinti a természetvédelmi kezdeményezés

Tátogó kökörcsin. Gyapjas, bozontos, lila virágú évelő növény, a védett területen mindössze egyetlen helyszínen található meg • Fotó: Pogány-havas Kistérségi Társulás

Érdekesség, hogy vannak olyan védett növények, amelyek kevés helyen fordulnak elő, ilyen például a tátogó kökörcsin, amely egyetlen helyszínen található meg a közel 100 ezer hektáros területen, de a szibériai hamuvirág is ritkán fordul elő a Csíki-havasok Natura 2000 terület mocsaraiban, vizes élőhelyein.

Javaslatokat várnak

A kezelési tervet minden érintett településen bemutatják, a 28 község és két város több mint felében már jártak. A találkozókon javaslatokat és kifogásokat is megfogalmazhatnak, mindkettőre volt már példa.

Elégedetlenséget például az szült, hogy védettséget élveznek olyan állatok, amelyekkel konfliktusba került az ember, ilyen a medve és a hód is.

Ezért többen is megfogalmazták azt az igényt, hogy jó lenne, ha a hódok által okozott károk miatt is járna kártérítés, mert ez jelenleg nem biztosított. A konzultációkra azért is van szükség Süket Zsombor szerint, mert a teljes terv több mint 1200 oldalas, sok tudományos szöveg van benne, ezért időigényes lenne az átnézése. Ehelyett minden településen azokat az intézkedéseket mutatják be közérthetően, amelyek az adott területre érvényesek. A találkozók után véglegesítik a kezelési tervet, majd az engedélyeztetési eljárás következik, a környezetvédelmi ügynökség és a Természetvédelmi Területek Ügynökségének (ANAP) jóváhagyására is szükség van. Ezek megszerzését követően felterjeszthetik az illetékes minisztériumhoz, és ha ott is elfogadják, megjelenik a Hivatalos Közlönyben, törvényértékűvé válik, ezáltal pedig öt éven keresztül be kell tartani a benne foglalt előírásokat. A témáról a ciucnatura2000.com/hu oldalon találhatók további információk.