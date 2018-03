Három medvetámadás volt egy hét alatt Háromszéken

Illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Gheorghe Negu a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság vezetője lapunknak elmondta, a tavasz beköszöntével a medvék is megélénkültek, egy hét alatt három támadásról érkezett bejelentés.

Zágonban kilenc méhkaptárt tett tönkre a nagyvad. Középajtán egy juhkarámba tört be a medve, tizenegy juhot megölt, mire a kutyák elriasztották. Csernátonban kedden pusztított a háziállatok között a medve

– számolt be Gheorghe Neagu. Az igazgató hangsúlyozta, a tél folyamán ritkultak a támadások, ám akkor is előfordult, hogy a medvék betörtek a gazdaságokba, a ketrecből is elragadták a prédát. Kovászna megyében az elmúlt év végén 15 veszélyes medve kilövésére kaptak engedélyt a környezetvédelmi minisztériumtól,

Barót, Nagybacon, Zágon, Zabola, Előpatak és Árapatak területén lőttek ki bizonyítottan veszélyes egyedeket.

Neagu úgy tudja még két jóváhagyást nem érvényesítettek, ám a következő hetekben erre is sor kerül. Még további két medve kilövésére kértek engedélyt, az iratcsomót elküldték környezetvédelmi minisztériumba, ám még nem kaptak választ. Az igazgató úgy tudja:

az országos szinten jóváhagyott 150 engedély egyharmadát érvényesítették, ennyi medvét lőttek ki eddig.

A hatóságok ugyanakkor arra biztatják a gazdákat, hogy minden kárt jelentsenek, ne rettentse el őket az ügyintézés, hiszen ha késve is, de megkapják a kárpótlást, sőt az utóbbi időben ez a folyamat valamennyire fel is gyorsult.