Három marosvásárhelyi lakónegyedben lesznek nagyobb útjavítások

A városházától kapott jegyzék szerint idén szeretnék felújítani a Radnai, a Gheorghe Șincai és a General Traian Moșoiu utcákat is. A városháza illetékesétől azt is megtudtuk, hogy

Máshol is lehetnek munkatelepek



Az idei költségvetésben a felsoroltakon kívül 7,5 millió lej van be nem tervezett útjavítási munkálatokra jóváhagyva. De több olyan tétel is van a költségvetésben, amelyek előkészítik a jövőbeli munkálatokat, megvalósíthatósági tanulmányok, tervek készülnek. Ami biztos, hogy idén tavasszal, nyáron a Dózsa György utcában is lesznek részleges korlátozások, egysávos lezárások, hiszen az európai uniós támogatásból betervezett útfelújítás előtt a gázszolgáltatónak el kell költöztetnie a vezetékeket, és erre szakaszosan kerül majd sor.