Három koronavírus-fertőzéshez köthető elhalálozás Háromszéken

Az elmúlt 24 órában 23 új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak Háromszéken, a pozitív eseteket 132 tesztből mutatták ki. A Kovászna megyei prefektúra arról tájékoztat, hogy ebben az időszakban három koronavírus-fertőzéshez köthető elhalálozás került be a nyilvántartásba.

Képünk illusztráció • Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Egy 72 éves sepsiszentgyörgyi nő szívelégtelenségben, véralvadászavarban is szenvedett, egy 76 éves sepsiszentgyörgyi nőnek szív-, máj- és veseelégtelensége, krónikus tüdőbetegsége is volt, a 73 éves kézdivásárhelyi férfit a koronavírus-fertőzés mellett még szív-érrendszeri betegségekkel és Parkinson kórral is kezelték. Mindhármukat a sepsiszentgyörgyi kórházban ápolták.

Az elmúlt 24 órában hat beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Intézményes karanténban 84 fertőzött tartózkodik, lakhelyi elkülönítésben 414 személyt tartanak megfigyelés alatt. Az elmúlt időszakban a hatóságok ellenőriztek ugyan, de nem bírságoltak.