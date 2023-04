Három hónap múlva kezdődik, de már most foglalják a jegyeket

Tartalomban bővül az Egyfeszt összművészeti fesztivál. Három hónappal a kezdés előtt a nagyszínpadi fellépők névsora már ismert: idén is fellép a 10 éves Bagossy Brothers Company, és mások mellett Gyergyószentmiklóson zenél a Kaláka, a Kowalsky meg a Vega és Charlie is, a nemzetközi vendég pedig a moldáv Zdob și Zdub lesz.

A fesztivál többi estéjén Zdob și Zdub, a Bagossy Brothers Company és a Kowalsy meg a Vega várja majd a közönséget, de ott lesz mellettük az Aurevoir és a No Sugar is.

Most is tartják magukat ahhoz a filozófiához, hogy a helyi, a gyergyói értékeket állítsák párhuzamba a globális (Kárpát-medencei vagy szélesebb körű) értékekkel, így helyezve el a térséget a fesztiválok és a turisztika térképein. Egy erős helyi értékkel indul a fesztivál: augusztus 3-án, csütörtökön a Salamon Ernő Gimnázium együttese, a Salamon`s Jam Orchestra lép színpadra. A terv szerint az elmúlt években az együttesben szerephez jutó 60–70 fiatal közös produkciója lesz ez.

Az Egyfeszt továbbra is megtartja a jól bevált szerkezetét a tematikus udvarokkal, illetve a gyergyószéki falvakban is folytatódnak a népszerű programok.

A szárhegyi Lázár-kastély is hangsúlyos helyszín lesz, itt főleg népzenei és világzenei produkciók lesznek láthatók, hallhatók.

Lesznek újdonságok

Kassay Péter újdonságként említi, hogy több helyszínen rövidfilmeket is vetítenek, a Gasztroutcában pedig fiatal, feltörekvő zenekarok számára adnak bemutatkozási lehetőséget. Május folyamán meghallgatásokat szerveznek a jelentkezők számára. Az udvarok fellépői között Charlie nevét említtette meg egyelőre a főszervező, de számos helyszínen megjelenik majd a Kaláka együttes is. A Bagossy Brothers Company tagjai pedig ugyancsak számos ponton kapcsolódnak majd be az Egyfeszt műsorába. Ők szervezik majd a Hegyilevegő udvar programjait is.

A fesztivál részletes kínálata hamarosan nyilvánosságra kerül.

Bár még több mint három hónap van a kezdésig, a jegyek meglepően jól fogynak. A szervezők ajánlják is mindenkinek, hogy elővételben vásárolják meg a belépőket, már csak azért is, mert így kedvezményesebb áron lehet ezekhez hozzájutni.