Három fiatalembert kaptak el Maros megyében – postán vették át a drogokat

Postán vette át a több mint ezer Ecstasy-tablettát tartalmazó csomagját az a 22 éves, marosvásárhelyi fiatalember, akit tetten értek a rendőrök. Ugyanaznap két másik férfi is hasonlóan próbált drogot tartalmazó csomagjához jutni a postán, de őket is elkapta a rendőrség.

• Fotó: Maros megyei rendőrség

Rövid időn belül három drogdílert kaptak el a Maros megyei rendőrök, mindhárman online rendelték a kábítószert, és postán vették át a drogot tartalmazó csomagot, de a rendőrök tetten érték őket – tájékoztatott a Maros megyei rendőr-főkapitányság.

Előbb egy 22 éves, marosvásárhelyi fiatalembert értek tetten május 17-én, amint

a postán átvett egy csomagot, amelyben 1062 Ecstasy-tabletta volt.

A pakkot Hollandiából küldték egy online rendelés nyomán. Ugyanaznap két másik, egy 21, illetve egy 28 éves, szintén Maros megyei férfit is tetten értek, ők is drogokat tartalmazó csomag postai átvétele közben lepleződtek le. A hatóságok házkutatásokat is tartottak a három személynél, le is foglaltak több mobiltelefont és hordozható számítógépet.

Előzetes letartóztatásban, illetve házi őrizetben vannak a fiatalemberek, és azzal gyanúsítják őket, hogy veszélyes kábítószereket vásároltak, valamint hozattak az országba, amiket később értékesíteni akartak.

Az Ecstasy-tabletta amúgy az egyik leggyakoribb, tinik által használt kábítószer. Egy szintetikus, hallucinogén stimuláló szer, amely felpörgeti használóját. Rövid távon is csökkenti az ítélőképességet, hamis érzelmi kötődést, alvási zavarokat, súlyos szorongást okoz, hosszú távon pedig emlékezetkihagyás, elmebetegség, a keringés összeomlása, görcsös rohamok és akár halál is lehet a következménye.