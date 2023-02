Három év alatt közel 190 millió euró a gazdáknak

Ha már kapcsolatba léptünk, természetesen az APIA-tól is megkérdeztük, hogy honlapjukon miért csak román és angol nyelvű tartalmat lehet böngészni. Meglepetésünkre azt válaszolták, hogy „az APIA hivatalos honlapján (...) magyarra fordított változat is elérhető”, és hogy „ezeket a közérdekű közleményeket” a főoldalon teszik közzé. Kis segítséggel végül mi is megtaláltuk, még ha nem is a főoldalon, hanem a Tájékoztató anyagok menüpont alatt, ahová 2022 folyamán 5 magyar vagy kétnyelvű szórólapot töltöttek fel. Ugyanakkor azt is előrebocsátották, hogy „a 2023-as kampányra vonatkozóan (...) az összes kapcsolódó szabályt és követelményt magyar nyelven, az APIA hivatalos oldalán teszik közzé.” Bizakodva várjuk!