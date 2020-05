Harminc éve engedély nélkül toldották ki a tömbházlakást, mostanra bontatták le az illegális építményeket

Közel harminc évig függtek az egyik gyergyószentmiklósi tömbház oldalán az engedély nélkül épített „galambketrecek”, most azonban felszámolták ezeket. Egy új lakó tett panaszt: az egyik építmény kevesebb mint egy méterre volt az ablakától.

A fémszerkezeten szigetelt, téliesített szobák voltak • Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

A gyergyószentmiklósi Forradalom lakótelepen még az 1990-es évek elején döntött úgy az egyik lakó, hogy negyedik emeleti lakását megtoldja egy kisebb szobával. Nemsokára az egyik szomszéd is kedvet kapott ehhez, és ő is épített egy ilyen bővítményt.

Ezeket kamrának, tárolóhelynek használták. Amikor épültek, ezt senki nem kifogásolta, az akkori lakóközösség beleegyezett az építkezésbe.

HIRDETÉS

A bővítések azonban építkezési engedély nélkül történtek, és valószínűleg nem is kaphattak volna erre jóváhagyást a polgármesteri hivataltól, már azért sem, mert a tömbház azon szögletében tűzlétra is volt, és az építmények akadályozták volna ennek használatát is.