Harmatcsepp: családias vetélkedő sajátos nevelési igényű gyermekeknek

Csengők bongtak, kisebb és nagyobb gyerekek szavaltak és énekeltek, közös tánc és móka is volt szerdán délelőtt a marosvásárhelyi 1-es számú Inkluzív Oktatási Központban, ahol immár második alkalommal szervezték meg a Harmatcsepp szavalóversenyt.

Családias hangulatú rendezvénybe csöppentek azok, akik részt vettek a marosvásárhelyi kisegítő iskolaként ismert intézményben megrendezett tavaszváró szavalóversenyen. A helybéli diákok mellett vidékről is érkeztek kis versenyzők, hogy megmutassák, milyen verset, éneket tanultak meg. A gyógypedagógusok, akik a speciális igényű gyermekekkel foglalkoznak, barátként üdvözölték egymást, és büszkén mesélték, hogy miként tanult verset a diszlexiás kisfiú, milyen érdekes tavaszváró szöveget írt a speciális oktatásban részesülő lány.

Magyar költők verseit szavalták

Péterffy Csilla igazgatóhelyettes házigazdaként köszöntötte a vendégeket, diákokat és tanárokat, kiemelve: fontosnak tartják, hogy a magyar költők verseit népszerűsítsék a diákok körében. Lehetőséget akartak teremteni, hogy a gyermekek vidáman megmutattathassák a bennük rejlő tehetséget és kreativitást, szabadon szárnyalhassanak a mesék és versek világában. Köszönetet mondott a kollégainak, akik megszervezték a vetélkedőt, feldíszítették a termet és megteremtették a kellemes hangulatot.

Mindenki nyert

A zsűri tagjai nagyra értékeltek minden versenyzői produkciót, hiszen tudták, hogy nemcsak az átlagosnál nagyobb erőfeszítés volt számukra verset tanulni, hanem a közönség előtti szereplés is extra izgalommal jár számukra. Vastapssal jutalmazták az előkészítősök énekét és a nagyobbak csengőjátékát is. Nehéz volt a nyerteseket kiválasztani, hiszen több diák is kiemelkedően ügyes volt.

Első helyen végül Samu Gizella és Fagyura Levente végzett, őket követte Lunka Andrada és Meggyes Eszter, míg a harmadik helyért járó társasjátékot Vass Réka és Béres Benett vehette át. A legkisebbek, az előkészítő osztályosok csipet-csapata is díjat érdemelt. Az Esélyt Mindenkinek Egyesület nevében Moldován Erzsébet alelnök két különdíjat is kiosztott, az egyiket Nyíri Melindának, a másikat a VI. D osztálynak.