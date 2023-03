Harmadik helyezett lett az udvarhelyi csapat a közgáz-vállalkozói ötletversenyen

A vetélkedő első fordulójában a csapatok posztert készítettek, amely ábrázolta a vállalkozásukat, ezt később lájkverseny keretén belül díjazta a közönség. A verseny ezen pontján lényegében felmérték, melyik csapat hogyan értékesíti termékeit vagy szolgáltatásait – jegyezte meg Bálint Csaba, a csapat egyik felkészítőtanára.

A döntőbe tizenhárom projekt került be, a versenyzők nagyrészt a Partiumból érkeztek, Hargita megyéből egy vegyes csapat nevezett be és került a döntőbe: Bálint Csaba 10. osztályos tanuló a Benedek Elek Pedagógiai Líceumból és Major Attila 12. osztályos diák a Marin Preda Elméleti Líceumból. Szoros verseny után végül az udvarhelyi csapat a harmadik díjat hozta el. A felkészülésben Dimén-Varga László pedagógus is segített a fiataloknak.

Bálint Csaba kiemelte, számukra külön öröm volt, hogy saját fiát is mentorálhatta a felkészülés alatt.