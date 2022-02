Hargita megyében több mint hétszáz gyerek tanul otthon

Jelenleg 31 Hargita megyei napközis csoportban és iskolai osztályban kell nélkülözzék a jelenléti oktatást a Covid-fertőzések miatt. Képünk illusztráció • Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az utóbbi tíz napban majdnem megkétszereződött az online tanrendbe kerülő diákok és napközis gyerekek száma Hargita megyében. A koronavírus masszív közösségi terjedése miatt nőnek az esetszámok az oktatási rendszerben is, ugyanakkor elképzelhető, hogy a szakminisztérium által az iskoláknak január második felében elküldött gyorsteszt-utánpótlásnak köszönhetően is több fertőzésre derült fény.

A Hargita megyei oktatási rendszert érintő, a Covid-fertőzések számát összegző nyilvántartás szerint

708 gyerek tanul online tanrendben szerte a megyében.

Nagyobbik részük azért tanul otthon, mert a csoportban vagy osztályban, amelybe járnak, legalább három igazolt fertőzés történt egy hét leforgása alatt. Megyeszerte összesen 239 diák fertőződött meg az utóbbi időben. A legtöbb igazolt fertőzést a városokban tartják számon, lévén, hogy ott él a legtöbb gyerek és a tanintézetek száma is a nagyobb településeken magas:

Csíkszeredában 73, Székelyudvarhelyen 50, Maroshévízen 22, Gyergyószentmiklóson pedig 11 koronavírus-fertőzést igazoltak a tanintézetekbe járó gyerekek körében.

A pedagógusok közül 96-an fertőződtek meg, a nem oktatási tevékenységet végző, illetve kisegítő személyzet körében pedig 16 fertőzést igazoltak az utóbbi időszakban. Megyeszerte összesen 31 napközis csoport, illetve iskolai osztály tanul online tanrendben – szám szerint ez 67 óvodás gyereket, 244 elemi tagozatos, illetve 159 öt-nyolc osztályos tanulót, valamint 213 líceumi diákot érint, derül ki az igazolt fertőzésekről szóló összesítésből.

Teljes felfüggesztés



Vannak olyan tanintézetek is, ahol a pedagógusok megbetegedése miatt kellett felfüggeszteni a jelenléti oktatást. A megyei vészhelyzeti bizottság a tanintézetek vezetőtanácsának a kérésére három oktatási egységben is jóváhagyta a jelenléti oktatás teljes felfüggesztését a napokban. A legnagyobb ezek közül a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium, ahol négy pedagógusnak lett pozitív a teszteredménye, további három pedig már betegszabadságon van. Az iskolának összesen közel négyszáz diákja van. Két csíkszeredai napközi – a Csipike és a Tulipán – esetében is jóváhagyta az online oktatásra való áttérést a múlt hét végén a megyei vészhelyzeti bizottság.