Hargita megyében kilencven gyermek vár örökbefogadó szülőre

Az örökbefogadás népszerűsítése érdekében indít féléves kampányt a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság; céljuk, hogy minél több örökbe adható gyermek családban nevelkedhessen fel. Tavaly 33 gyermeket fogadtak örökbe a megyében, kétszer annyit, mint egy évvel korábban. Ez többnyire a leegyszerűsített eljárásnak tudható be.

„Bátorítani szeretnénk kampányunkkal azokat, akik gondolkodnak az örökbefogadáson, hogy minél több információhoz jussanak, amely segíti őket a döntés meghozatalában” – mondta Elekes Zoltán, a Hargita Megye Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője a csíkszeredai megyeházán tartott szerdai sajtótájékoztatón. Mint ismertette, a korábbi évekhez viszonyítva 2021-ben jóval több gyermeket tudtak örökbe adni, amelyet sikernek könyveltek el. Számokban kifejezve 2020-ban 17, 2021-ben pedig közel kétszer annyi, 33 gyermek talált befogadó szülőkre.

Ez többek között annak tudható be, hogy jelentősen leegyszerűsítették az örökbefogadási eljárást. Másrészt az érdeklődők egyre több információhoz jutnak a témában, illetve személyesen is láthatnak, tapasztalhatnak pozitív példákat a környezetükben. Ugyanakkor az sem utolsó szempont, hogy a társadalom is egyre nyitottabbá, elfogadóbbá vált az örökbefogadást illetően

– sorolta az okokat Elekes.

Az örökbefogadás menete

Jelenleg 90 Hargita megyei gyermek szerepel az Országos Örökbefogadási Nyilvántartásban. „Örökbe fogadhatóvá akkor nyilvánítható a 14 év alatti gyermek, ha lemondanak róla hivatalosan a szülei, vagy ha törvényszéki végzéssel kiemelik őket a családból, mert elhanyagolt, veszélyeztetett helyzetbe kerül” – magyarázta a vezérigazgató. Ugyanakkor

az országos jegyzékben 48 Hargita megyei család szerepel, akiket örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítottak, számuk szintén magasabb, mint a korábbi években jegyzetteké.

Ők jelenleg az örökbefogadási eljárás valamely szakaszában várják, hogy családot alkothassanak a kívánt gyermekkel.

„Aki örökbe szeretne fogadni gyereket, első lépésként keresse meg a gyermekvédelmi igazgatóságot, akár személyesen, akár telefonon, ahol információkkal szolgálnak és segítenek a további teendőkben” – biztatott az intézményvezető. Többek között egy kérvényt kell benyújtani az örökbefogadási alkalmasság megállapítására. A vizsgálat és kiértékelés 90 napot vesz igénybe, ezt követően maga az örökbefogadási eljárás néhány hónap, viszont nem lehet tudni, hogy mennyi időt vesz fel a megfelelő gyermek megtalálása. A leendő örökbefogadó szülők ugyanis többek között a gyermek kora, neme, egészségi állapota alapján állíthatnak fel kritériumokat, az országos jegyzékből pedig ezen elvárások alapján illesztik össze a gyermekeket a szülőkkel.

Jó tudni

A legtöbb szülő elvárása, hogy minél kisebb korú legyen a gyermek, viszont akadnak olyanok is, akik nagyobbakat, sőt sérült gyermekeket is vállalnak. Az eljárás további lépéseit ismertetve megtudtuk, hogy a gyakorlati összeillesztés legkevesebb négy találkozást jelent a gyermek lakókörnyezetében, és amennyiben a gyermeknek és a szülőknek is jó, akkor a bíróság elé terjesztik az ügyet, hogy a gyermeket a család gondjaira bízza. Három hónap után pedig az örökbefogadás jóváhagyását kérhetik, majd amint megvan a törvényszéki végzés, még további két éven át negyedévente ellenőrzik a családot. Örökbefogadó szülő lehet bárki, aki elfogadható környezetet tud biztosítani a gyermeknek, megfelelő anyagi háttérrel rendelkezik, és legalább 18 évvel idősebb a gyermeknél, akit felnevelne. Ugyanakkor

nem előírás, hogy házas legyen a kérvényező, egyedülálló szülők is választhatják az örökbefogadást.

Nem lehet örökbefogadó, akitől korábban megvonták szülői jogait. Az örökbefogadást követően jár az akkomodációs szabadság a gyermek családba kerülésétől számítva egy éven át, ugyanakkor különböző juttatásokat is biztosít számukra az állam. Fontos tudni még, hogy első körben a Hargita megyei gyermekeknek Hargita megyei szülőket keresnek, de ha összeilleszthető más megyei szülővel, akkor ennek nincs törvényi akadálya.

A népszerűsítési kampány részeként egy kisfilmet is bemutattak, amelyben olyan szülők meséltek tapasztalataikról, akik egy vagy több gyermeket fogadtak örökbe.