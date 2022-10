Hargita megyében is ellenőrizték, hogy biztonságosak-e a tavak, vízgyűjtők gátjai

Hét Hargita megyei tó gátjának a biztonságosságát ellenőrizték egy országos akció részeként a vízügyi szakhatóság, valamint az építésfelügyelet szakemberei nemrégiben. A fontossági besorolás szerinti C és D kategóriába tartozó gátak ellenőrzését a hónap elején, egy Verespatak közelében található halastó gátjának a megrepedése miatt rendelték el országszerte.

az érintett tavak működtetésének az engedélyét is megvizsgálják a szakemberek, továbbá a gátak biztonságosságát és méréseket végeznek

Adrian Pănescu elmondta, a Csíkszereda keleti peremén található Suta-tó is szerepel ugyan az ellenőrizendő tavak listáján – hiszen azt eredetileg árvízvédelmi gyűjtőtónak tervezték –, ott azonban egyelőre nem igazán van amit vizsgálni, ugyanis

A tó medrét kimélyítették, jelenleg éppen a gát, illetve a víz sürgősségi leeresztésére szolgáló rendszer megerősítésén dolgoznak a Suta-tónál, a helyreállítási munkálatok várhatóan jövőre fejeződnek be – közölte a prefektusi hivatal szóvivője.

A Maros Vízügyi Hatóság egyébként összesen 108, C, illetve D kategóriás gát állapotát kell leellenőrizze, ezek közül lényegesen több van Maros megyében, mint Hargita megyében, éppen ezért azoknak az ellenőrzése még nem ért véget. A 108 gát közül 35 található Maros megyében – tájékoztatott Călin Fokt.

– mondta az ellenőrzésekről Kristó Hugó, az Olt Vízügyi Hatóság Hargita megyei kirendeltségének a vezetője. Az intézmény igazgatója ugyanakkor arról is tájékoztatott, hogy

rövidesen egy árvízvédelmi ellenőrzés is kezdődik a megyében, amelyben mintegy 8-10 gát és árvízvédelmi töltés állapotát ellenőrzi egy vegyes szakembercsoport.

Az ellenőrző testületben a vízügyi hatóság munkatársai mellett a talajjavító társaság, az erdőőrség, a vészhelyzeti felügyelőség szakemberei is részt vesznek, továbbá a megyei vészhelyzeti bizottságnak is egy képviselője is helyet kap.