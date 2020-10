Hargita megye: kilenc településen készülhetnek az újabb lezárásokra

Újabb Hargita megyei településen haladta meg az ezer lakosonkénti 3-as vészhelyzeti határértéket az igazolt koronavírus-fertőzések száma az elmúlt napokban, így Székelyudvarhely, Fenyéd és Csíkmadaras után további kilenc településen rendel el szigorú korlátozásokat a megyei vészhelyzeti bizottság. A járvány terjedése miatt ugyanakkor olyan települések is vannak, amelyek a zöld besorolás alól átkerülnek a sárgába. Ennek azonban nem sok jelentősége van, ugyanis a teljes megye a 3-as határérték közelébe került.

Többségében udvarhelyszéki települések kerülnek vörös járványügyi besorolás alá, de a megyei összesített határérték is a 3-hoz közelít • Fotó: Veres Nándor

Székelyudvarhely, Fenyéd és Csíkmadaras után Csíkszeredában, Szentegyházán, Felsőboldogfalván, Lövétén, Csíkszentmihályon, Bögözben, Kászonaltízen, Tusnádon és Zetelakán is meghaladta a 3-as vészhelyzeti határértéket az ezer lakosra jutó igazolt Covid-19-fertőzések száma az elmúlt két hétben, így ezeken a településeken is szigorú járványügyi korlátozásokat rendel el a Hargita megyei vészhelyzeti bizottság.

Keddtől november elsejéig kötelezően át kell térjenek az online oktatásra az említett városokban és községekben – a diákok csoportba verődve sem találkozhatnak egymással.

A bölcsődék egyébként nem minősülnek oktatási intézményeknek, ezekben szociális tevékenység zajlik, és nem is az oktatási minisztérium, illetve a tanfelügyelőségek irányítása alá tartoznak – a települések önkormányzatai működtetik ezeket.

A felsorolt településeken kötelező lesz a maszkviselés minden nyilvános zárt és nyílt közterületen (tehát gyakorlatilag a lakásból kilépve mindenhol hordani kell),

ugyanakkor bezárják az összes színházat, mozit, játéktermet, kocsmát, bárt, kávézót és vendéglőt is az említett településeken. Utóbbiak a konyhán nem kell felfüggesszék tevékenységüket, házhozszállítással továbbra is fogadhatnak rendeléseket.

A felsorolt közigazgatási egységek helyhatóságainak gondoskodnia kell a tanintézmények összes helyiségének a fertőtlenítéséről, kitakarításáról és kiszellőztetéséről.

Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője megkeresésünkre megerősítette, hogy számos településen szigorúbb intézkedéseket készül bevezetni a megyei vészhelyzeti bizottság, elmondta ugyanakkor, hogy

a piros járványügyi besorolás alá kerülő településeken kívül olyanok is vannak, amelyek zöldből sárgába kerülnek,

de ezekről még zajlik az online szavazás a megyei vészhelyzeti bizottságban, ezért nem kívánta megnevezni a szóban forgó településeket.

Elmondta ugyanakkor, hogy gyors ütemben nő az új fertőzések száma Székelyudvarhelyen

a városban már 6,4 igazolt fertőzés jut ezer lakosra. Csíkszereda esetében ez valamivel több mint 4.

Vannak községek, ahol még a székelyudvarhelyinél is nagyobb ez az érték, az ugrásszerű növekedéshez a kis településeken azonban egy új fertőzés is elegendő, így leginkább Székelyudvarhely, illetve a nagyobb népességű városok esetében jelez masszív növekedést a vészhelyzeti érték emelkedése. Fenyéd esetében – amelynek mintegy 1200 lakója van és a községközponton kívül nincsenek beosztott falvai – például már négy igazolt megbetegedés is elegendő ahhoz, hogy piros besorolás alá kerüljön.

Székelyudvarhelyen viszont a 6,4-es érték több mint kétszáz igazolt megbetegedést jelent két hét alatt, de Csíkszeredában sem sokkal kevesebbet valószínűsít a 4-es fölötti érték – és ebben a járványgócokban azonosított fertőzések száma még benne sincs.

A megye a legutóbbi adatok szerint egyre rosszabbul áll a járvány terjedését illetően,

országszerte a harmadik helyre került Hargita megye az ezer főre jutó igazolt fertőzések számát illetően.

A keddi adatok szerint a megye esetében ez az érték 2,84 – ennél csak Bukarestben (3,23), illetve Fehér (3,06) megyében rosszabb a helyzet.