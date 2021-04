Hargita és Maros megye turistalátványosságait népszerűsíti a parajdi sóbányában létrehozott kiállítóterem

• Fotó: Visit Maros

A parajdi sóbányában kihelyezett kiállítótérben a Maros megyei önkormányzat alárendeltségébe tartozó Visit Maros turisztikai egyesület megyét népszerűsítő anyagait vehetik kézbe a sóbánya látogatói. Hasonló kiállítótérrel népszerűsítik a Hargita megyei látnivalókat is.

Ahogy Kovács Mihály Levente, a Maros megyei önkormányzat alelnöke a Székelyhonnak elmondta, a két megye határán található Szováta, illetve Parajd sok turistát vonz, ám fel kell hívni az idelátogatók figyelmét a környék többi nevezetességére is, hogy ne csak néhány napot töltsenek a vidéken, hanem járják be a régió többi részét is, vegyék igénybe a turisztikai szolgáltatásokat.